MLB／賈吉受傷沒打、王牌柯爾挨3轟 洋基連輸守護者2場

洋基今天持續對戰守護者，陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩天因肋骨挫傷高掛免戰牌，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天先發5.1局失4分，遭守護者打者3發全壘打狙擊，洋基4：5輸球吞下二連敗。

柯爾2局上先挨守護者四棒曼薩多（Kyle Manzardo）陽春砲、4局上又被霍金斯（Rhys Hoskins）轟出2分砲、6局上再拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲陽春砲，今天先發5.1局挨3轟失4分，也是柯爾本季首度掉分，賽後防禦率2.00。

儘管洋基打者總能在對手得分後給予回應，2局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）回敬陽春砲、4局下卡波雷拉（Jose Caballero）也敲陽春砲、6局下則靠貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打進帳1分，但8局上守護者霍金斯敲安打回保險分，使貝林傑9局下的高飛犧牲打做白工，最終守護者5：4險勝洋基。

洋基球星賈吉今天依舊因肋骨傷勢無法上場，洋基目前仍未將他放入傷兵名單，持續列為「每日觀察 」狀態，洋基吞下二連敗後戰績36勝25敗，在美聯東區落後光芒1場勝差。