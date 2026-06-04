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MLB／讓大谷翔平今「二刀流」能毫無保留 明天輪休不先發
道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出戰響尾蛇隊並擔任開路先鋒，連3場登板以「二刀流」出賽，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）已在賽前透露，明天會不會將大谷翔平排進先發打序，讓他今天能在投、打端都毫無保留地表現。
為了減輕大谷翔平的身體負擔，道奇在本季曾嘗試讓他在先發登板的比賽不打擊、僅「單刀出擊」，但如今道奇認為，會優先安排他在登板隔天好好休息、恢復，這也是和大谷翔平本人以及他訓練團隊討論後研擬出的作法。
羅伯玆表示：「我想他如果知道自己明天休息，心理上感覺能夠更盡情地去面對今晚的比賽，這樣他就能把所有能量都釋放出來，不必再擔心隔天還要上場，因此這樣的安排是有價值的。」
羅伯玆認為，今天大谷翔平又投又打，心理上的負擔會比較大一點，「但明天，當他的身體全面感受到痠痛和疲勞時，如果我們能妥善管理這些狀況，就能幫助他更順利地應付接下來幾天的比賽。」
即使大谷翔平就和所有球員一樣，希望能天天先發上陣，但羅伯茲已學會必須主動安排他的休息時間，「每次不把他的名字寫進先發名單，感覺都不是很好，但那兩天的休息，確實對他帶來很大的幫助。」
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