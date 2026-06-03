MLB／大谷翔平貢獻2長打2打點 弗里曼首局開轟道奇扳倒響尾蛇

道奇今天作客響尾蛇，日籍球星大谷翔平4打數敲2支長打，貢獻2分打點，道奇靠弗里曼首局揮出2分砲整場領先，並在比賽後段擋住對手反攻，最終6：5一分險勝，系列賽扳回一城，儘管蛇隊台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）也有開轟演出，但仍遺憾吞敗。

開賽大谷翔平面對響尾蛇先發索洛卡（Michael Soroka）立刻敲出右外野2壘打，隨後弗里曼（Freddie Freeman）轟出右外野2分砲讓道奇率先開張。2局上道奇拉辛（Dalton Rushing）與弗里蘭（Alex Freeland）接連敲安，大谷翔平再補上2分打點3壘安打，道奇4：0領先。

3局下響尾蛇靠「卡仔」卡洛爾擊出左外野陽春砲追回1分。5局下響尾蛇再靠馬提（Ketel Marte）高飛犧牲打把比數扳至4：2。7局上道奇靠拉辛敲2壘打、大谷翔平獲敬遠保送、帕赫斯（Andy Pages）高飛犧牲打先得1分，接著弗里蘭與貝茲（Mookie Betts）連續敲安再下一城，道奇6：2拉開分差。

7局下響尾蛇打者先選到2次保送，隨後亞瑞納多（Nolan Arenado）2壘打一棒追回2分，兩出局後史密斯（Pavin Smith）滿壘時再獲四壞，響尾蛇單局攻下3分追至6：5。8、9兩局響尾蛇雖都有攻佔得點圈，但皆無功而返，道奇靠終結者史考特（Tanner Scott）順利關門，終場6：5一分險勝。

大谷翔平前兩打席分別擊出2壘打與3壘打，第3打席擊出滾地球出局、第4打席獲敬遠保送、第5打席則遭到三振，今天4打數2支長打，貢獻2打點2得分，賽後打擊率2成93。道奇老將崔能（Blake Treinen）後援0.1局拿下勝投，響尾蛇先發索洛卡投6局失4分吞敗。