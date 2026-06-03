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MLB／賈吉肋骨挫傷本季首度缺陣 少主砲洋基主場被守護者攻破

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基重砲賈吉今天因傷未先發出賽。 法新社
洋基重砲賈吉今天因傷未先發出賽。 法新社

洋基今天在主場交手守護者，不過陣中球星「法官」賈吉（Aaron Judge）卻不在先發打線中，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉因肋骨挫傷須接受檢查評估，這也是他個人本季首場未先發比賽，缺少主砲的洋基最終以4：9輸球。

布恩認為在先前交手運動家的系列賽中，賈吉的揮棒就已經受傷勢影響，他說：「從他的一些動作看得出來，情況已不只是一般痠痛了，我相信幾天後我們會有更明確的答案。」賈吉目前被球隊列為「每日觀察 」狀態。

上季MVP得主賈吉本季目前出賽59場，貢獻17支全壘打與38分打點，打擊率2成48、OPS為.908，不過他自美國時間5月11日開始狀態下滑，打擊率僅2成06，吞下19次三振僅揮出1轟，洋基今天由卡波雷拉（Jose Caballero）擔任先發右外野手。

洋基今天面對守護者派出斯萊特勒（Cam Schlittler）先發，他投4局失5分，其中挨曼薩多（Kyle Manzardo）一發2分砲，洋基雖然靠高史密特（Paul Goldschmidt）開轟與安打貢獻4分打點緊咬比數，不過洋基牛棚在7、8兩局再失4分，終場4：9不敵守護者。

2026世足賽倒數

MLB 洋基 賈吉 守護者

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