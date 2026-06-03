MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」李灝宇昨天敲出生涯在大聯盟的第2轟，但隨著陣中二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊，老虎隊今天選擇將李灝宇下放3A，結束他46天的大聯盟之旅，讓他回小聯盟繼續累積穩定出賽的機會。

李灝宇台灣時間4月18日首度升上大聯盟，這期間在大聯盟出賽32場，合計83打數敲出17支安打，包括2發全壘打，還有3支二壘打和1支三壘打，打下9分打點，有4次保送，吞下24次三振，打擊率2成05；以二壘手身份出賽21場（15場先發），另有11場擔任三壘手。

李灝宇昨天對上光芒隊才敲出他的第2轟，繳出單場雙安表現，但今天因托瑞斯從傷兵名單歸隊，老虎隊在抉擇下放人選時，考量肖特（Zack Short）能守游擊，加上已經沒有小聯盟下放權，因此決定李灝宇先回到3A繼續磨練。

老虎總教練辛區（AJ Hinch）指出，李灝宇還有很多要學習的東西，「他因為球隊有傷兵而迅速被叫上大聯盟、直接被推上火線，他確實有展現出能夠在這個層級表現的能力，他有力量，也能把球打強，能讓球隊靈活調度，但他也知道在這裡的比賽節奏快很多。」

「有時候我們低估了年紀和養成。」辛區直言，當李灝宇被叫上大聯盟時，他在3A也還沒有待很久，且春訓也因傷中斷，才結束復健歸隊沒多久，卻依然能展現出他的能力，特別是在最後春訓尾聲。

辛區表示：「他在我們眼前變得更成熟，我也告訴他，他還會再回來，我不知道什麼時候，但我期待他能從中學到東西，並且在下次被叫上來時，能夠更游刃有餘。」