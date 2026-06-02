MLB／大谷翔平二刀流價值！9季累積全壘打聯盟第3、防禦率第2

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平本季持續以二刀流身分改寫眾人想像，而從他2018年登上MLB舞台以來的累積成績來看，他不只是一名歷史級強打者，也是一名具備驚人壓制力的頂尖投手。

根據統計，自大谷翔平2018年大聯盟初登場以來，他在打擊方面已經累積轟出290支全壘打，這段期間內排名整個大聯盟第3，僅次於賈吉（Aaron Judge）與史瓦伯（Kyle Schwarber）。換句話說，即便大谷翔平還必須兼顧投手訓練、登板調整與傷後復健，他的長打產量仍穩居全聯盟最頂尖行列。

然而，大谷真正讓棒球世界難以定義之處，不只是他能轟出大量全壘打，而是他同時也能在投手丘上維持王牌級壓制力。

以生涯至少100場先發為門檻，自2018年以來，大谷翔平的防禦率為2.79，排名全大聯盟第2，僅次於塞揚名投狄葛隆（Jacob deGrom）。

更具代表性的數據是，大谷翔平也是目前大聯盟現役投手中，唯一一位在至少100場先發條件下，生涯ERA+超過150的投手。ERA+是用來衡量投手防禦率表現並校正球場與聯盟環境的進階數據，100代表聯盟平均，150以上則代表遠高於平均水準。

大谷翔平過去幾年多次因傷勢影響投球出賽，但每當他健康站上投手丘，依舊能用160公里速球、指叉球、滑球等多樣化的球種壓制打者。他在投打兩端都達到菁英水準，也讓「二刀流」不再只是噱頭，而是能真正改變比賽結構的存在。