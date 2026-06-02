MLB／村上宗隆右腿拉傷接受PRP治療 白襪盼明星賽前後回歸

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆因右大腿後側肌群拉傷進入傷兵名單，傷勢治療已有最新進展。白襪總教練凡納伯（Will Venable）透露，村上近日已接受PRP高濃度血小板血漿注射治療，目前留在芝加哥休養與復健，並未隨隊前往客場出戰雙城。

村上宗隆是在日前對底特律老虎之戰受傷，當時他擊出二壘方向滾地球後全力衝向一壘，抵達壘包後明顯感到右腿不適，隨即提前退場。經檢查後，球團確認他右大腿後側肌群出現二級拉傷，並將他放進10天傷兵名單。

根據美國媒體報導，村上預計需要4至6周時間恢復，也有說法認為若復健進展順利，最快可能在3至4周後逐步回到比賽節奏。白襪球團目前並未替他設定明確復出時間表，強調最重要的是讓傷勢完全痊癒，再評估何時重返大聯盟戰場。

凡納伯在白襪作客雙城賽前受訪時表示，為了加快復原進度，村上已同意接受PRP注射治療，因此這次沒有跟著球隊前往客場，而是留在芝加哥專心治療與休養。

PRP療法是從患者自身血液中分離出富含血小板的血漿，再注射到受傷部位，利用血小板中的生長因子促進組織修復，被許多運動員用於肌肉、肌腱或韌帶傷勢復原。過去包括田中將大、大谷翔平等球星，都曾接受過類似治療。

對白襪而言，村上宗隆的受傷無疑是一大打擊。現年26歲的他本季以2年合約挑戰大聯盟，原本外界對他能否快速適應美國職棒仍有疑慮，但他開季後很快用長打能力打出身價。

截至受傷前，村上出賽57場，繳出打擊率2成40、20支全壘打、41分打點、43得分，OPS高達0.938，OPS+達160，已是白襪打線最具威脅性的中心打者。

更驚人的是，村上在受傷之前以20轟與太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列美聯全壘打王，被視為有機會挑戰全壘打與打點雙冠王。如今突然因跑壘傷勢停下腳步，也讓白襪必須暫時失去這名本季最火燙的長打好手。

談到這次受傷，村上宗隆日前受訪時坦言確實感到遺憾，但也只能接受現實，並努力保持正向心態。

村上表示：「雖然真的非常可惜，但既然已經發生了，也無可奈何。我會好好為球隊加油，保持積極向前的態度，努力讓自己有所成長。」

白襪教練團也希望村上能將這段時間完全投入治療與復健，不急著提前回歸。對村上來說，這是他大聯盟菜鳥球季首次遇到重大傷勢考驗，但以他開季前2個月展現出的適應力與破壞力，只要能順利恢復健康，仍有機會在球季後半段重新投入個人獎項競爭。

白襪目前最希望的是，村上能趕在明星賽前後期間回到陣中，繼續扮演打線核心角色。至於實際復出時程，仍需視PRP治療後的恢復情況與後續復健進度而定。