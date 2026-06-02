MLB／大谷翔平猛打賞！近7戰打擊率破4成 快腿內野安連主播都折服

道奇日籍巨星大谷翔平今天在客場面對響尾蛇4打數敲出3支安打，包含1支二壘打，打擊率上升到2成89。這是他本季第5度單場至少3安，近7戰打擊率高達4成07，逐漸展現復甦跡象。

大谷翔平此役首打席面對響尾蛇先發左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）擊出三壘滾地球出局。第2打席他把球敲向左中外野，打球一個彈跳後撞上全壘打牆，形成二壘安打，也幫道奇製造得分機會。這一擊讓他連續5場敲安、連續17場上壘。

隨後帕赫斯（Andy Pages）敲出安打，將大谷翔平推進到三壘，接著弗里曼（Freddie Freeman）擊出三壘滾地球，大谷翔平趁勢奔回本壘，替道奇先馳得點。

大谷翔平第3打席面對羅德里格斯首球內角伸卡球，雖然有些被擠壓，但仍將球送到中外野前方落地，連續2場完成單場雙安。8局上半雙方1比1平手時，他再度擔任該局首名打者，面對左投賈西亞（Luis Garcia）擊出二壘方向軟弱滾地球，卻憑藉驚人腳程跑出內野安打，完成單場3安。

這支內野安打也成為比賽焦點之一。大谷翔平擊出滾地球後立刻全速衝向一壘，響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte）向前衝刺並試圖徒手接球處理，但未能順利掌握球，大谷翔平已經快速通過一壘壘包，最終形成安打。

大谷翔平不只靠長打能力震撼對手，這次展現快腿也讓響尾蛇主場轉播單位「D-backs TV」忍不住稱讚。擔任球評的前大聯盟捕手布倫利（Bob Brenly）表示：「他跑向一壘的速度真的非常快，尤其是當他聞到內野安打機會時更是如此。守備方已經試著做出能做的一切，但還是沒辦法抓到出局。」

不過即便大谷猛打賞仍舊無法幫助道奇贏球，最終仍未能拿下這場同區對決。先發投手希恩（Emmet Sheehan）在1比1平手的7局下遭亞瑞納多（Nolan Arenado）轟出超前陽春砲後退場。8局下，崔爾（Jack Dreyer）又被馬提敲出兩分砲，道奇打線後續反攻無力，最終在4連戰首戰吞敗。