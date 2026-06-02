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MiLB／新人聯盟19歲林鉑濬先發4局6K 李晨薰連2場中繼勝

中央社／ 台北2日電
旅美西雅圖水手隊19歲投手林鉑濬今天在新人聯盟出賽，先發投4局飆6K無失分，無關勝敗。聯合報系資料照 曾吉松
旅美西雅圖水手隊19歲投手林鉑濬今天在新人聯盟出賽，先發投4局飆6K無失分，無關勝敗。聯合報系資料照 曾吉松

旅美西雅圖水手隊19歲投手林鉑濬今天在新人聯盟出賽，先發投4局飆6K無失分，無關勝敗；舊金山巨人隊新人聯盟投手李晨薰登板投2局1K、無失分，連兩場中繼登板奪勝投。

美國職棒新人聯盟賽事，西雅圖水手隊今天與運動家隊交手，水手隊由台灣投手林鉑濬先發，開賽讓對手6上6下，3局上被首名打者敲出安打，2人出局後跑者靠著盜壘、暴投上到三壘，林鉑濬用三振化解危機、抓下該局第3個出局數。

林鉑濬4局上再遇危機，被首名打者敲出二壘打，接著投出四壞保送；但及時回穩，依序投出三振、讓打者敲出右外野方向平飛球出局，再三振抓下出局數，凍結對手攻勢。

林鉑濬總計投4局，被敲出2支安打，飆出6次三振，投出1次四壞保送，無失分。球隊終場以7比6搶勝，林鉑濬無關勝敗，賽後防禦率5.60。

另外，舊金山巨人隊新人聯盟今天與洛杉磯天使隊交手，兩隊前4局打完，巨人隊2比0領先。5局上，巨人隊換上台灣投手李晨薰接替登板，1人出局後被敲出安打，但接著讓打者敲出左外野方向飛球、三壘方向滾地球出局，沒有失分。

6局上李晨薰先觸身球保送首名打者，接著再被敲出安打，及時回穩，依序投出三振、讓打者敲出外野飛球、內野滾地球出局，凍結對手攻勢。

李晨薰此役中繼投2局，被敲出2支安打，投出1次三振、無失分，球隊終場以9比0搶勝，李晨薰拿下個人本季第2勝；連2場出賽中繼勝投，賽後防禦率2.25。

2026世足賽倒數

林鉑濬 李晨薰 西雅圖

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