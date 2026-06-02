MLB／李灝宇雙安、開轟打擊率重返「2字頭」 守備有美技也有失誤

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，今天先發出賽5打數敲出2安打，包括第六局的陽春砲，他的大聯盟生涯第二轟出爐，此役單場雙安後打擊率也以0.205重返2字頭。此役上演出一場打擊混戰，老虎隊6分領先打到岌岌可危，終場仍以10：9擊敗光芒隊。

李灝宇擔任第八棒、二壘手，面對光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax），首打席為二壘方向滾地球出局，第二打席就打得相當強勁，擊球初速108哩，掃向左外野的平飛球遭到接殺。

賈克斯4局失6分收工，老虎推出第二任投手馬丁（Trevor Martin），李灝宇第六局的打席在連兩好球後，先將79.9哩曲球打成界外，下一顆94.7哩四縫線直球就被他正好送出右外野全壘打牆外，擊球初速97.8哩、飛行距離361呎，全速跑壘的李灝宇，在繞過二壘後確定這球是全壘打，也興奮大吼，笑得像孩子一樣。

李灝宇前一轟為台灣時間4月27日，相隔36天等到第二轟，這一轟讓老虎的領先擴大為8：2。

李灝宇第八局擔任首位打者，面對蘇瑟（Cole Sulser），再敲出中外野方向平飛安打，第九局碰上左投克里文傑（Garrett Cleavinger），纏鬥7球後打向一壘界外區遭到接殺。

李灝宇不僅在打擊區上貢獻，守備上也在第五局光芒一出局、一壘有人時，亞蘭達（Jonathan Aranda）打向二壘方向，李灝宇接球後手套拋球傳給游擊手麥克尼格（Kevin McGonigle），策動「4-6-3」雙殺，這記守備躍上大聯盟官方社群。

此役上演一場大混戰，老虎先後取得6：0、8：2、10：5領先，眼看勝券在握，八局下老虎推出布里斯基（Beau Brieske），面對4人次出現3保送，維斯特（Will Vest）接手滿壘被連敲2安打丟掉4分，轉眼只剩10：9領先，李灝宇也在這局出現接球失誤。