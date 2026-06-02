MLB／李灝宇相隔36天等到第2轟 看球出牆笑得像孩子

效力老虎隊的台灣好手李灝宇相隔36天再度再度開砲，今天面對光芒隊右投馬丁（Trevor Martin），第六局掃出一發陽春砲，大聯盟生涯第二轟出爐。

李灝宇今天擔任第八棒、二壘手，面對光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax），首打席為二壘方向滾地球出局，第二打席就打得相當強勁，擊球初速108哩，掃向左外野的平飛球遭到接殺。

賈克斯4局失6分收工，老虎推出第二任投手馬丁，李灝宇第六局的打席在連兩好球後，先將79.9哩的曲球破壞成界外，下一顆94.7哩的四縫線直球就被他正好送出右外野全壘打牆外，擊球初速97.8哩、飛行距離361呎，全速跑壘的李灝宇，在繞過二壘後確定這球是全壘打，也興奮大吼，笑得像孩子一樣。

李灝宇前一轟為台灣時間4月27日，相隔36天等到第二轟，這一轟讓老虎的領先擴大為8：2。