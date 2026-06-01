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MLB／道奇史考特妻子公布IG死亡威脅 紐郵：網路暴力日益猖獗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊史考特。 路透
道奇隊史考特。 路透

道奇隊今天靠王牌投手山本由伸先發5.1局無失分，以9：1擊敗費城人隊，2勝1敗贏得主場3連戰，但昨天吞敗的後援投手史考特（Tanner Scott）受到嚴重騷擾，他的妻子公布在IG收到的死亡威脅，惡毒網友威脅要殺害全家，包括他們剛出生的孩子。

道奇昨天打完前7局3：1領先，史考特8局上登板，被揮出3支安打，包括索沙（Edmundo Sosa）兩分砲，失3分遭費城人逆轉戰局，最終費城人以4：3獲勝。

美國媒體紐約郵報指出，史考特吞敗後，全家噩夢才剛開始，他的妻子梅迪（Maddie Scott）不斷收到死亡威脅，有人揚言「今晚就槍殺你們全家」，她也直接回覆：「什麼時候這不再只是一場比賽了？」

史考特夫妻育有一名兩歲兒子，梅迪表示，自己通常不會公開談論這些事情，事實上幾乎從不談論，但只有親身經歷過，才能真正體會這種感受，「對於那些好奇的人，很遺憾，這就是現實。」

梅迪公布一位用戶在3分鐘內貼出6條評論的截圖，惡毒評論針對史考特和他剛出生的孩子，包括「最好從未出生過」、「希望這隻雜種狗早點死掉」、「希望你回家時看到家人躺在血泊中」。

紐約郵報指出， 隨著網路暴力日益猖獗，這些匿名帳戶散佈惡毒訊息和評論變得愈來愈普遍，加劇職業運動員和家人的安全擔憂；梅迪讓球迷了解身為知名球員妻子的生活，但一位新手媽媽面對孩子受到威脅時，內心承受的煎熬卻無法透過社群媒體貼文來衡量。

道奇去年和史考特簽下4年7200萬美元合約，首季出賽61場投出1勝4敗8中繼23救援，但防禦率4.74顯示穩定性不足，今年出賽26場1勝2敗5中繼5救援、防禦率2.19，後援表現相當出色。

2026世足賽倒數

道奇 史考特 IG

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