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MLB／李政厚單場5安寫韓國打者新猷 助巨人狂轟19分撂倒洛磯

聯合新聞網／ 綜合報導
「風之孫」李政厚。 美聯社
「風之孫」李政厚。 美聯社

效力巨人隊韓國打者李政厚，今天在客場對洛磯比賽迎來大爆發，單場6支5、2分打點、跑回1分。巨人打線今天也很給力，全場敲出25安幫助球隊19：6大勝洛磯，順利中止5連敗低潮。

綽號「風之孫」的李政厚今日擔任右外野手、打第5棒，本場比賽從開局便展現火燙打擊手感，1局上打出帶有1分打點的一壘安打；5局上，他擊出一支二壘安打，幫助巨人開啟7分大局攻勢，在同個半局，李政厚再度獲得打擊機會仍敲安，單局一共進帳2安。

7局上，在得點圈有人的情況下，李政厚適時敲安，再添1分打點；8局上2出局，他敲出本場比賽第5支安打，隨後被代跑換下場。總計今日打擊成績，李政厚全場6打數敲出5安，改寫個人大聯盟生涯單場安打新高，另有2打點、跑回1分成績，巨人終場也以13分差大勝洛磯，終結近期連敗低潮。

賽後，李政厚的打擊率也從.287躍升至.304，位列大聯盟第7位。此外，根據韓國媒體報導，李政厚是首位在大聯盟單場比賽中擊出五5支安打的韓國球員，即使是2015年完成韓國球員首例完全打擊的43歲前大聯盟名將秋信守，單場最多也只有4支安打產出。

李政厚在先前因背傷於5月中下旬進入傷兵名單，自5月底復出以來，他保持了良好的打擊狀態，在近3場比賽中擊出11支安打就是最好的證明。

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