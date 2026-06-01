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MLB／道奇火球男背傷惡化將動刀治療 美媒判斷可能又報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇後援投手葛雷特洛。 路透社
道奇後援投手葛雷特洛。 路透社

今日，根據美媒《加州郵報》報導，道奇後援投手葛雷特洛（Brusdar Graterol）因背部傷勢將接受手術治療，隨後該報預估這次手術將延後他的康復時程，很可能因此缺席整個賽季。

27歲委內瑞拉火球男葛雷特洛，近年來飽受傷病困擾，在2024年例行賽他僅出場7次、季後賽也只有出賽3場紀錄；上賽季情況變得更糟，繼續在跟傷病纏鬥的葛雷特洛，因為右肩手術讓他整個賽季都無法出戰。

來到本賽季，葛雷特洛於5月初開始在3A聯賽進行復健賽，他的復出準備工作進展順利，但在5月12日第4次出賽後，他的背部傷勢出現惡化，此後便一直缺席比賽。隨後他被球團放入60天傷病名單，《加州郵報》在報導當中提到，這次手術可能會延長他的康復期，並指出：「他可能又要錯過一個賽季了。」

稍早，葛雷特洛在個人IG限動上發布了一張自己躺在病床的照片，並寫下：「我又摔倒了，但這並非終點。我會重新站起來，我的目標還沒有結束。」

這次的背傷高機率將延後葛雷特洛的復出進度。此外，道奇隊兩大先發王牌史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近期也都因傷高掛免戰牌，這使得道奇目前投手陣容相對吃緊不少。

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