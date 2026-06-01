MLB／洋基單局狂攻13分反讓華倫焦慮 布恩形容未開轟真是奇怪

洋基隊作客西沙加緬度，今天對運動家隊3局上狂攻13分，追平隊史近106年單局最多得分紀錄，終場以13：8獲勝，先發投手華倫（Will Warren）一度等到焦慮，還在場邊熱身，最後以優質表現奪下本季第7勝。

洋基打線面對運動家先發投手羅培茲（Jacob Lopez），前兩局都是3上3下，1局下還因守備失誤被攻下3分；洋基官網指出，「法官」賈吉（Aaron Judge）對自己和隊友說了幾句狠話，華倫形容「就是叫大家醒醒」。

賈吉說：「前兩局我們有點睡著了，期待隊友做得更好，也知道他們自我要求更高。」

洋基3局上真的醒了，一共打了18人次，前12人連續上壘，這半局狂揮11支安打、被保送4次，還有4次盜壘成功，運動家兩次換投，3名投手投了75球，被攻下13分才結束噩夢。

洋基足足打了43分鐘，除了這個瘋狂半局，其他8局都是3上3下局面，成為大聯盟史上第1支安打、得分集中在同一局，且至少攻下13分的球隊，運動家寫下隊史近76年單局失分最多紀錄。

洋基1920年7月6日對華盛頓參議員隊之戰第5局狂轟14分，2005年6月21日對藍鳥隊第8局攻下13分，今天追平隊史第2好紀錄。

官網指出，洋基今天這波攻勢相當罕見，又持續很長的時間，華倫一直待在球員休息區，不得不做出調整，3局上帶動攻勢的游擊手沃爾普（Anthony Volpe）說：「華倫可能有點焦慮，擔心自己無法保持體溫。」

華倫後來乾脆沿著右外野邊線小跑步，還投了7、8球熱身，重返投手丘後狀態極佳，投滿6局失3分非自責，7勝追上斯萊特勒（Cam Schlittler）並列洋基最多勝投手。

運動家7局下出現兩支全壘打攻下4分，第8局再下一城，賈吉賽後說：「我們需要這13分，因為運動家隊一直在猛攻，一度將比分追上來。」

洋基單局11安未有全壘打，僅是大聯盟從1961年擴編球隊以來，第5次出現單局得13分以上卻未開轟的情況，總教練布恩（Aaron Boone）說：「今天真是奇怪的日子，所以又添上這一筆吧。」