MiLB／林維恩2A優質先發奪第3勝 柯敬賢1A敲再見安

旅美運動家隊左投林維恩今天2A先發出賽，7局失1分優質先發，拿下個人本季第3勝；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢當英雄，9局下敲出再見安打、率隊搶勝。

美國職棒運動家隊2A今天與亞利桑那響尾蛇2A交手，運動家隊由台灣左投林維恩先發，林維恩開賽首局稍微不穩，先觸身球保送首名打者、讓跑者盜上二壘，2人出局後被敲出安打失掉1分，但接著守備幫忙抓到盜壘跑者、沒讓對手延續攻勢。

林維恩2局2人出局後接連被敲2支安打，關鍵時刻三振抓出局數、凍結對手攻勢，3到5局讓對手9上9下，直到6局上因守備失誤讓首名打者上壘，1人出局後被敲安打，接著連抓2個出局數、穩守不失分。

7局上林維恩再投出3上3下，完成投球任務；今天總計用88球投7局，僅被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，球隊終場以2比1拿勝，林維恩拿下個人本季第3勝，賽後防禦率1.93。

Another day, another solid outing from @Athletics no. 4 prospect, Wei-En Lin 😤



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道奇隊1A今天與亞利桑那響尾蛇1A交手，道奇隊陣中台灣好手柯敬賢先發打4棒、指定打擊，柯敬賢前5個打席依序為三振、保送、外野平飛球出局、三壘滾地球、游擊方向飛球出局。

兩隊前8局打完道奇隊3比8落後，道奇隊9局下反攻，首名打者謝爾頓（Easton Shelton）敲陽春砲，再靠著保送、安打、滾地球追回1分，索爾德拉（AJSoldra）補上2分砲，再靠著失誤、安打先將比數扳平，柯敬賢敲出再見安打，幫助球隊以9比8搶勝。

柯敬賢今天總計敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成74。