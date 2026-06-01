MLB／山本由伸單場奪10K平紀錄 捕手拉辛兩次ABS助功是關鍵

道奇隊王牌投手山本由伸，今天對費城人隊先發5.1局無失分，狂飆10K奪下本季第5勝，道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）扮演「助攻」角色，前兩次三振提出ABS挑戰成功，幫助山本愈投愈穩，追平生涯最佳最多K紀錄。

道奇對費城人3連戰前兩戰，兩名先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）、佐佐木朗希的投球數都未達90球；道奇官網指出，總教練羅伯茲（Dave Roberts）未讓他們拚盡全力，但他知道今天最後一戰可以依靠山本全力以赴。

費城人試圖消耗山本的體力，投完前5局已經用掉94球，但羅伯茲讓他再投第6局，先投出1次保送，再投出第10次三振，本季第4次單場投球數破百，用104球完成先發任務，首次嘗到2連勝滋味。

「山本或許能撐滿6局，但我覺得代價太大了。」羅伯茲54歲生日收到贏球大禮，他說：「這些真正優秀的投手知道狀態不佳要怎麼解決打者，而大多數情況下，不可能每場比賽都保持最佳狀態。」

山本1局上面對費城人開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber），在2好2壞後投出98英里伸卡球，拉辛提出挑戰改判三振，2出局後哈波（Bryce Harper）滿球數94英里卡特球，拉辛再度挑戰成功，讓山本奪下第2K。

山本生涯第6次單場投出10次三振，他說：「那是很好的挑戰，因為我相信投到自己想要的位置。」

拉辛本季8次提出ABS挑戰，已有5次成功，他表示， 最近一直練習如何了解好球帶兩側，以便球隊能發揮最大優勢，「能夠這樣幫助山本真是太好了，他在第1局控球有點不穩，和平常狀態不太一樣，透過那兩次挑戰幫他一把，讓他進入更好的狀態。」