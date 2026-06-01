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MLB／李灝宇代打吞K掉到1成92 老虎慘到和洛磯並列墊底
老虎隊近況不振，今天在芝加哥對白襪隊之戰又以1：2落敗，不但吞下4連敗，也是近10戰第8敗，旅美好手李灝宇8局上代打遭三振，本季打擊率掉到1成92。
老虎先發投手蒙特洛（Keider Montero）投6局，只被揮出兩支安打，退場時1：0領先，中繼投手安德森（Drew Anderson）7局下解決首名打者後，先被蒙哥馬利（Colson Montgomery）轟出全壘打追平比數，再被連續揮出3支安打失掉第2分，老虎遭逆轉戰局。
李灝宇未先發，8局上接替先發中外野手基斯（Colt Keith）打擊，面對白襪第4任投手哈森（Bryan
Hudson），在1好2壞後連打兩顆界外球，最後遭94英里速球三振。
老虎最近25場比賽只有4勝，本季戰績掉到22勝38敗，繼續在美聯15隊墊底，也和洛磯隊並列大聯盟最慘紀錄。
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