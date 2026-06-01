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MLB／鄧愷威5日先發拚本季第4勝 海盜百哩火球男瓊斯迎戰
台灣投手鄧愷威下一場先發出爐，將在台灣時間5日早上8點10分主場面對海盜隊，鄧愷威前一場登板勝投遭到砸鍋，這回要繼續挑戰個人3連勝、本季第4勝。
鄧愷威5月30日對釀酒人隊繳出5局失3分，帶著勝投資格退場，但戰局接下來遭到扳平，下一場登板將在休5天後再度出賽，官網已經公布他將在5日先發。
鄧愷威本季出賽18場（5場先發），合計42局投球，拿下3勝3敗、防禦率2.57，近期在太空人先發輪值中成為穩定的存在。
對手海盜將推出24歲火球男瓊斯（Jared Jones），他在2025年因為韌帶動刀空白整季，剛在5月30日傷愈復出大聯盟，面對雙城隊4.1局失5分，單場11球在100哩以上。
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