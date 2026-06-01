MLB／費爾柴德首次先發連吞3K 重返MLB兩天5打數全三振

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）重返大聯盟第2天，擔任守護者隊先發7棒、中外野手，連續3次打數遭到三振，本季首安仍未出爐，打擊率仍是0，守護者終場4：9落敗，主場3連戰1勝2敗。

費爾柴德昨天回到大聯盟戰場，展開生涯第6季，守護者也是效力第6隊，昨天對紅襪之戰以替補左外野手身分亮相，兩次打擊被三振，加上今天先發連吞3K，本季5次打數都遭三振。

費爾柴德面對紅襪先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez），2局、4局、5局下都遭76、77英里曲球三振，第5局在滿球數時提出ABS挑戰，還是逃不過被三振的命運，第8局由哈賓（Petey Halpin）代打。

守護者全場揮出11支安打，比紅襪少1支，吞下15次三振，打完前6局4：3領先，7局上牛棚失靈狂失6分成為敗因；紅襪日本好手吉田正尚5打數2安打，7局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，本季打擊率2成59、全壘打1支、打點10分。