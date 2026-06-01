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MLB／山本由伸狂飆10K奪第5勝 道奇教頭盛讚強硬殺手本色

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸。 路透社
山本由伸。 路透社

道奇隊日本強投山本由伸，今天對費城人隊先發5.1局無失分，飆出10次三振，道奇全場揮出13支安打，包括3支全壘打，終場以9：1大勝，以2勝1敗贏得主場3連戰。

山本用104球完成先發任務，被揮出4支安打，投出兩次保送，奪三振寫下本季單場新高，2連勝後戰績升至5勝4敗，防禦率2.86在國聯排名第8。

道奇從第2局起，每局都攻下分數，費城人4名投手都有失分紀錄，潘特（Andrew Painter）先發3.1局失4分，吞下6連敗，戰績1勝6敗、防禦率5.74。

奇奇火力全開，4局下瓦德（Ryan Ward）、弗里蘭（Alex Freeland）都轟出陽春砲，瓦德生涯首轟出爐，7局下孟西（Max Muncy）也轟出陽春砲，本季14支全壘打獨居全隊第1。

大谷翔平5打數2安打，被三振1次，最近連續4場比賽揮出安打，本季打擊率2成80、全壘打10支、打點31分，目前上壘率4成02是全隊最高。

山本本季首次嘗到2連勝滋味，出賽11場有4場投球數破百，道奇其他投手單場100球都未超過兩場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「很難找到比山本更優秀的人或運動員了，真的找不到，他既有柔情和自律，又有我們常說的那種強硬和殺手本色。」

道奇最近10場比賽贏得8勝，戰績38勝21敗在國聯西區穩居龍頭，領先排名第2的教士隊已達5.5場勝差。

2026世足賽倒數

道奇 山本由伸 瓦德

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