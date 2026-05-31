MLB／被騙一次就夠了！赫南德茲拉傷缺陣一個月 羅伯茲格外謹慎怕「舊戲重演」

道奇外野重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）日前因左腿後肌拉傷進入傷兵名單，如今MRI檢查結果也正式出爐，確認為「一級左腿後肌拉傷」。雖然屬於最輕微等級，但赫南德茲仍預計將缺陣約1個月。

「大概會缺席一個月，希望能更短一點。醫生告訴我，如果當時我還繼續硬撐下去，傷勢可能會變成3到4個月那種等級。」赫南德茲坦言，這次其實算是不幸中的大幸。

現年33歲的赫南德茲是在日前對洛磯比賽中，跑一壘時拉傷腿後肌，轉播畫面也拍到，他一回到休息區後情緒相當激動，甚至連續怒摔頭盔，顯然立刻意識到傷勢不妙。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，球隊這次會格外謹慎，「腿後肌傷勢就是這樣，我們會給他足夠時間恢復。尤其球季接下來進入夏天，如果現在太急著復出導致再次受傷，代價會更大。」

「我們一定會非常注意他的恢復進度，之後也會安排復健賽，確保一切完全沒問題，讓他回來後能立刻進入狀態。」羅伯斯補充表示。

不僅如此，總管戈梅斯（Brandon Gomes）也強調，球隊這次會更加保守處理，「等他開始恢復訓練後，我們希望他能盡快回來，也會安排復健賽幫助調整。」

戈梅斯也坦言，去年球隊在赫南德茲傷勢處理上其實有些操之過急。

「去年那次，我們可能真的讓他回來太快了。所以這次接下來幾天，我們會先專注治療，再觀察他恢復後身體的反應。但好消息是，這次傷勢沒有原本擔心的那麼嚴重。」

目前道奇已從3A拉上2025年太平洋聯盟MVP沃德（Ryan Ward）遞補戰力，現年28歲的沃德，是道奇農場第19號新秀，本季在3A繳出2成54打擊率、6轟、31分打點與3成79上壘率。他本季也曾短暫升上大聯盟，2場比賽6打數敲出2安打並貢獻1分打點。

此外，道奇也計畫讓他與另一名外野手寇爾（Alex Call）輪流鎮守左外野，正在3A復健中的艾德曼（Tommy Edman），未來回歸後除了二壘，也可能分擔部分左外野守備。

赫南德茲則透露，這次傷勢與去年困擾自己整季的腹股溝傷勢相比，其實不太一樣。

「去年是腹股溝，那幾乎影響我所有動作，尤其棒球比賽很多動作都會用到那個部位。」

「但這次如果我真的好好休息、按照恢復進度來，我相信腿後肌應該能很快痊癒，也許還能比預期更早回到球場。」赫南德茲透露。

赫南德茲進一步補充，「我會慢慢來。如果多休幾個禮拜，能讓我100％健康回來，然後一路幫助球隊到球季結束，那才是最重要的。」

事實上，赫南德茲去年在腹股溝受傷前，前33場比賽打出3成15打擊率、9轟、155OPS+的火燙成績，但復出後狀態明顯下滑，剩餘101場僅繳出2成23打擊率與84OPS+。

對此，羅伯茲表示這次完全不敢冒險，「被騙一次就夠了。去年他那時候一直覺得自己沒問題、想趕快回來，但現在回頭看，其實根本還沒完全好。我們不會再犯同樣錯誤。」

赫南德茲本季依舊是道奇打線重要核心之一，目前繳出2成76打擊率、7轟、31分打點與0.785 OPS。其中他在5月23日對釀酒人之戰，更曾單場灌進6分打點，追平生涯單場最多打點紀錄，幫助道奇以11：3大勝。