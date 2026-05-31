MLB／朗希球速回來了！5.1局7K僅1BB 羅伯茲賽後給提前換投原因

本季越投越好的佐佐木朗希，今日先發5.1局僅被敲3安，交出7K、1BB、失1分好投。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚其優異表現；同時，他也向外界解釋在第6局中就提前換投的原因。

道奇隊本場比賽靠著佐佐木朗希展現壓制力，前7局只讓費城人打線攻回1分。然而，變數發生在8局上，道奇31歲後援史考特（Tanner Scott）接連被對手安打、全壘打攻勢狙擊，單局狂掉3分，最後比賽結果為3：4，道奇吞下敗仗。

佐佐木朗希今天不僅控球回穩，招牌火球也跟著回歸，本場比賽投出最快球速達100.4英里（約時速161.5公里），寫下本季最速。另外，他今日在5.1局投球內容中，用84球有56顆好球，且僅有1次四壞保送，顯示近期狀態調整有成。

本賽季朗希最高投球數是104球，這代表他在6局上是有續投的空間，談到當時做出換投決定，羅伯茲先是強調：「去年和今年年初，我們都在盡力保護他。我們確保他能夠充滿信心地離開投手丘。我認為他今天的投球依然很有威力。不過，我覺得維西亞（Alex Vesia）更適合對付接下來的兩名打者。」

不過，鑒於佐佐木朗希近期的狀態，羅伯茲隨即保證未來將會給予他更長投球局數，「現在，我不再像以前那樣擔心他了。我覺得我可以給他比以前更長的投球局數，這意味著我可以賦予他更多的責任。」

佐佐木朗希最近3場比賽，都以先發之姿出戰，前2場比賽他都順利斬獲勝投；今天雖然因牛棚砸鍋無緣勝投，但投球內容仍是頂尖水準。