MLB／史奈爾進傷病名單拚7月回歸 道奇主帥強調：手術很成功

道奇2屆賽揚王牌左投史奈爾（Blake Snell）在前幾周被診斷出左手肘出現游離體，隨後接受手術治療。在今日道奇與費城人賽前，球團將史奈爾放入60天傷病名單中，主帥羅伯茲（Dave Roberts）也在採訪中談到他的術後近況。

史奈爾日前因左手肘出現游離體，已完成手術治療，雖然歸期尚未確定，但有機會比預期還早復出。而根據美媒報導，史奈爾所接受的奈米鏡手術，與老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）是同一種方法，這種新型治療方式，有助於縮短史奈爾的復健時間。

稍早，在道奇宣布將史奈爾放入60天傷病名單後，選擇讓先前遭DFA的31歲工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）填補其空缺，讓他得以回歸到40人名單中。

羅伯茲也於近期談到史奈爾的傷勢，以及手術復原進步，「手術很成功，一切都在預期之中，奈米技術顯然是件好事，所以恢復期大大縮短了。我沒有具體的時間表，只知道比我們最初預想的要短。」

雖然羅伯茲沒有在談話中給出史奈爾具體回歸時間表，但外界普遍相信，他很可能會在7月下旬或8月重返大聯盟，尤其是道奇隊本身投手陣容深度雄厚，可以讓史奈爾獲得充分休整，在小聯盟進行完整的康復訓練。

本季史奈爾只代表道奇出賽過1場，當時是在5月10日主場交手勇士，史奈爾僅先發3局，被敲6支安打、掉5分中有4分自責，另有5次三振、2保送成績，賽後防禦率暴漲至12.00。