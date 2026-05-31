MLB／首飆100英里火球 佐佐木朗希5.1局好投無奈勝投飛了

道奇24歲年輕投手佐佐木朗希，今日在對費城人擔任先發，總計投5.1局送出7K，且僅失1分。然而道奇牛棚卻在比賽後段放火，道奇終場3：4慘遭費城人逆轉，近期6連勝氣勢也遭中斷。

延續近幾次好投氣勢，佐佐木朗希再度登板先發，總計5.1局用84球（56顆好球），最快球速達100.4英哩（約時速161.5公里），這是他本季首度投出時速飆破100英里的火球。而控球回穩的他，在比賽中也更大膽採用速球壓制打者，全場僅被敲3安、失1分，唯一失的那1分來自波姆（Alec Bohm）的陽春砲；另外，他還送出7次三振，僅有1次保送，在退場時道奇仍保有2：1領先。

然而沒想到，在8局上費城軍團展開反撲，道奇明星後援史考特（Tanner Scott）接連被安打狙擊，失掉1分；隨後索沙（Edmundo Sosa）再度補上一發2分砲重拳，單局被敲3安狂失3分，成功讓費城人在比賽後段實現逆襲，終場道奇就以1分之差在主場吞敗，中斷近期6連勝。

儘管未能順利收下勝投，但佐佐木朗希仍為本場比賽優異表現做出回應，他認為本場比賽投出佳績的關鍵在於速球的把握度，「我的快速球投得很好，而且我能夠在一定程度上把球投到我想投的位置，所以我認為這使我們能夠控制比賽節奏並取得球數領先。」

對於外界關注的球速復活，朗希表示，這是將春訓與開季後發現的問題不斷累積，並在近期持續微調的成果，希望能維持住這樣的最低限度表現，未來的投球內容將更能掌控，後續會持續與捕手、投手教練合作，做足準備。此外，朗希也強調自己仍然偏愛運用速球去壓制打者，他表示：「我喜歡用快速球挑戰打者，搶佔好球數優勢。然後我會投出變化球。具體情況會根據比賽而定，但我認為我的投球風格是依靠快速球壓制對手。」

總結佐佐木朗希本季投球成績，目前出賽9場都是先發，拿下3勝3敗，防禦率下修至4.93。