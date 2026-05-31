MiLB／鄭宗哲3A敲雙安有長打 林盛恩1A先發奪本第4勝

旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天在小聯盟3A先發出賽，單場雙安、敲出個人本季第6支二壘打；辛辛那提紅人隊1A投手林盛恩先發出賽，投5局5K、無責失分，拿下個人本季第4勝。

波士頓紅襪隊3A與紐約洋基隊3A交手，紅襪隊台灣野手鄭宗哲先發打6棒、守游擊；鄭宗哲2局上敲出左外野方向安打、但盜壘失敗出局，4局上敲出中外野方向飛球出局。

鄭宗哲7局上吞下三振，9局上1人出局後紅襪隊先靠著保送上壘，鄭宗哲敲出左外野方向二壘打，將跑者送上三壘，隊友再敲安延續攻勢，但紅襪隊追分不及，終場以2比7吞敗。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，包括1支二壘打，吞下1次三振，賽後打擊率2成34。

紅人隊1A林盛恩拿下本季第4勝。資料照

辛辛那提紅人隊1A投手林盛恩今天先發對紐約洋基隊1A，林盛恩開賽稍微有狀況，被首名打者敲出安打，1人出局後再被敲出二壘打、投出保送，面對滿壘危機及時回穩，連抓2個出局數、穩守不失分。

林盛恩2局上雖先保送首名打者，接著連抓3個出局數、凍結對手攻勢，3局讓對手3上3下；林盛恩4局上被敲出2支安打，2人出局壘上有人局面，因隊友守備失誤失掉2分，關鍵時刻三振抓出局數、沒有擴大失分危機。

林盛恩5局上2人出局後再被敲出安打，但接著製造滾地球出局、沒有掉分；今天總計用78球投5局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉2分都非責失分，球隊終場以4比2搶勝，林盛恩為勝投，賽後防禦率3.93。