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MLB／至少缺席4至6周！村上宗隆傷後首發聲：真的很痛

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆傷勢比原先預期更加嚴重，因右腿後肌二級拉傷，預計將缺席4至6周。 美聯社。
村上宗隆傷勢比原先預期更加嚴重，因右腿後肌二級拉傷，預計將缺席4至6周。 美聯社。

白襪日籍重砲村上宗隆昨日在面對老虎的比賽中，因跑壘疑似拉傷右腿。今日，白襪總教練凡納伯（Will Venable）也證實，村上宗隆傷勢比原先預期更加嚴重，因右腿後肌二級拉傷，預計將缺席4至6周，球隊已正式將他放進10天傷兵名單。

回顧當時，村上宗隆3局下第2打席擊出二壘方向滾地球，為了避免形成雙殺，他仍全力衝過一壘壘包。然而通過一壘後，他立刻露出痛苦表情，並伸手按住右腿後側，隨後提前退場。

維納布原本賽後僅表示，村上宗隆可能缺席「幾周時間」，但經過進一步檢查後，確認為二級拉傷，復原期也被拉長至4到6周。

「這真的很艱難，他不管在場上還是場下，對球隊影響都非常巨大。」維納布表示。

維納布補充道，「他現在心情當然很低落，因為接下來幾週，他必須用不同方式幫助球隊。但這也是每支球隊都會遇到的事，我們還是得想辦法繼續贏球。」

26歲的村上宗隆，本季是旅美首年，目前57場出賽已轟出20發全壘打，與太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列美聯全壘打榜第二，僅次於費城人史瓦柏（KyleSchwarber）的22轟。

除此之外，村上宗隆本季還繳出2成40打擊率、41分打點、44次保送與0.938 OPS，暫居美聯全壘打和打點雙冠王，成為美聯最快達成20轟的打者，是白襪本季最大驚喜之一。

值得一提的是，白襪過去3季都吞下至少101敗，但今年在村上宗隆帶領下，戰績一度來到30勝27敗，自2022年9月後首度勝率突破5成。

當記者追問，與前一晚相比傷勢感覺如何時，村上宗隆坦言，「很痛，真的很痛。」

談到這次受傷，村上宗隆也相當失望。

「我原本目標是健康打完整個球季，但結果沒有做到。不過接下來我會100%完整復原，然後每天全力以赴回到球場。」

「我不會因為這次受傷，就刻意改變自己的打法或動作。」村上強調。

對此，白襪也從3A拉上24歲內野新秀岡薩雷斯（Jacob Gonzalez）遞補戰力。他本季在3A打擊火燙，52場比賽打出3成17打擊率、19轟、62分打點與1.087 OPS，其中打點與總壘打數更高居全小聯盟第一。

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