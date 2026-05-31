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MLB／終結207打席無開轟！塔提斯炸裂近5年「最遠」全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯終結長達207打席的無轟紀錄。今日面對國民，轟出一發451英呎的超大號陽春砲。 美聯社。
塔提斯終結長達207打席的無轟紀錄。今日面對國民，轟出一發451英呎的超大號陽春砲。 美聯社。

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）終於擺脫本季超長無轟低潮。今日面對國民之戰，塔提斯在5局上鎖定國民先發左投葛里芬（Foster Griffin）一顆1好0壞球路，轟出一發飛行距離451英呎的超大號陽春砲，不僅是他本季首轟，也正式終結長達207打席的無轟紀錄。

開轟後，塔提斯激動單手甩棒慶祝，回到休息區後也獲得隊友熱烈歡迎。

「我當下馬上就知道了，早該來了吧！」塔提斯賽後激動表示。

根據統計，塔提斯開季連續55場沒有開轟，也成為大聯盟史上曾有單季40轟以上球員中，第2長的開季無轟紀錄，僅次於1972年前紅襪名人堂球星C.雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）的57場。

事實上，塔提斯生涯原本平均18.5個打席就能敲出1轟，甚至5個球季至少20轟，2021年更曾單季狂轟42發全壘打，但本季卻一路低迷。

不僅如此，塔提斯本季擊球品質其實不差，賽前在全聯盟95英哩以上強勁擊球次數高居第11名，棒速也排名第27，但問題在於，他今年擊球仰角幾乎「消失」。

2024年，塔提斯平均仰角還有10度、2025年為9.4度，但今年卻暴跌到僅剩0.9度，導致大量擊球直接形成滾地球。本季他的滾地球比例高居全聯盟第13名，空中拉打比例更只有6.9%，成為聯盟第3低。也因此，即使他依舊擁有頂級棒速與怪力，卻始終無法把球真正送上天空。

好消息是，塔提斯近期狀態其實已有回溫跡象，賽前7場比賽打擊率高達4成80，而這發451呎全壘打，更是他自2021年9月30日轟出467呎怪力轟後，最遠的一發全壘打。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也坦言，這段壓力全隊都感受得到。

「他一直背負著這個壓力，整支球隊也是。現在他終於轟出去了。當下休息區大家真的超興奮，這就是棒球最棒的地方，大家像10歲小孩一樣開心慶祝。」

隊友波賈茲（Xander Bogaerts）則認為，塔提斯今晚終於能睡個好覺。

「我敢打賭他今晚一定會睡得比較好。雖然他生涯已經轟過很多全壘打，但這次不一樣，因為所有人都知道他本季還是0轟。」

波賈茲進一步表示，「不管是他本人、他的家人，還是整個棒球圈都知道這件事，所以現在終於把這種壓力卸下來，真的很好。」

然而，教士最終仍遭國民逆轉，以4：9吞敗。原本3：1領先的他們，在7局下遭國民狂攻6分崩盤。

對此塔提斯也無奈表示，「在這裡根本沒有喘息空間，這個比賽總有辦法懲罰你。」

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