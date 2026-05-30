MLB／招牌球路本季首挨轟！鄧愷威：不影響橫掃球信心

太空人台灣強投鄧愷威今天迎來本季第5場先發，也是生涯首度對決國聯中區龍頭釀酒人。雖然最終無緣本季第4勝，但他仍繳出5局7次三振內容，只被敲3支安打，其中包括2發全壘打，失3分退場。尤其招牌「橫掃球」本季首度挨轟。賽後，鄧愷威坦言那球確實是失投。

回顧當時，5局上鄧愷威在2出局後控球出現狀況，先保送葉力奇（Christian Yelich）後，接著在1好1壞時，一顆84.1英里的橫掃球失投到右打者腰帶高度內角位置，被喬里歐（Jackson Chourio）轟成中外野431英呎超大號兩分砲，擊球初速高達107.1英里，這發全壘打也是鄧愷威本季招牌橫掃球首度被轟出牆外。

事實上，賽前對手面對鄧愷威橫掃球的打擊率僅0.105、長打率僅0.140，本季僅被敲出1支長打。今天全場13次揮空中，更有8次來自這顆橫掃球，壓制力依舊驚人。

不僅如此，這也是鄧愷威本季第1支被右打者轟出的全壘打。賽前右打者面對鄧愷威74個打席，OPS僅0.410，被敲10支安打中只有1支長打。

賽後談到這顆被轟的橫掃球，鄧愷威說：「我覺得那一球算偏失投。因為那時候球數落後，心裡想著要攻擊好球帶，但那顆位置太內角了，偏高，然後變化也不大。」

不過鄧愷威也強調，這不會影響自己對這顆球的信心，「其實我不會很在意，因為不管多好的球，一定有會被重傷害、被打全壘打的時候。今天這個sweeper對我來說，就是我自己沒有把位置丟得那麼好，所以不會影響到我之後對這顆球的信心。」

談到今天整體投球內容，鄧愷威則表示今天用球數太多了，第5局的控球沒有到自己最理想的狀況，「開局確實很好，但比賽中間還是有一些起伏，有時候感覺好、有時候又差一點。不過大部分時間，我還是有找到辦法解決打者。」

鄧愷威此役共用91球，其中53顆好球，主投5局被敲3安、失3分、送出4次保送與7次三振，最快球速95.8英里，本季防禦率升至2.57。