MLB／比任何球員都還有價值！道奇隊友談赫南德茲受傷心境

道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）日前因腹斜肌嚴重撕裂，預計將缺席至少6至8周。近日，他與弗里曼（Freddie Freeman）和羅哈斯（Miguel Rojas）一同參加知名節目，隊友也藉此分享赫南德茲目前的心情狀態。

即使無法替球隊出賽，赫南德茲仍將以另一種方式「代表道奇」亮相螢光幕。根據美媒消息，場三人將一同以名人身份登參加《Celebrity Wheel of Fortune》新一季錄影。

事實上，赫南德茲本季狀況相當不順，原本就因傷缺席2026年開季大部分賽程，好不容易在本周完成本季初登場，沒想到隔天對洛磯比賽中又再度受傷，後續確認為腹斜肌嚴重撕裂。

「赫南德茲現在的心態其實很好，他會持續做好準備，重新回到球場，並在最重要的時刻幫助我們贏球。」羅哈斯表示。

羅哈斯更強調，赫南德茲真正的價值其實是在季後賽，「赫南德茲在真正關鍵的時候，比聯盟任何球員都還有價值，也就是季後賽的時候，當我們真正要贏下世界大賽時，他的重要性非常巨大……這對我們來說是很沉重的打擊。」

「這不僅是赫南德茲受傷而已，還包括我們目前名單上缺少的其他球員。我們都希望他們能盡快康復，早點回到球場上。」羅哈斯補充道。

羅哈斯也透露，赫南德茲自己其實知道，當時有哪些地方本來可以做得更好，或許能避免這次受傷。

「他知道自己有哪些地方本來可以處理得更好、某種程度上能避免受傷，但我們畢竟都是非常想待在球場上的職業棒球員。」

目前道奇戰績36勝20敗，高居國聯西區龍頭，而球隊也期待赫南德茲能在下半季甚至季後賽前順利回歸。