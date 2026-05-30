MLB／開轟外加猛打賞助道奇6連勝 大谷打擊回溫：攻向中外野

道奇日籍巨星大谷翔平今天主場面對費城費城人，單場4打數3安打包括3局下的陽春砲，本季第10轟出爐，道奇靠著4發陽春砲和先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）7局壓制，以4比2拿下勝利，將連勝場次推進到6場。

大谷近期打擊手感明顯升溫，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更直言，這是非常好的訊號。

大谷連兩戰開轟，達標連續6年雙位數全壘打，同時也達成生涯700分打點，成為鈴木一朗和松井秀喜之後達此里程碑的日本第3人。

「從弗里曼（Freddie Freeman）開始，對方是很難連續安打突破的投手，我覺得這球有點幸運地飛出去了。其實擊球點稍微偏棒頭一點，所以我也在看會不會出去，還好飛行方向不錯。」大谷賽後表示。

大谷本月打擊率曾一度下滑至2成33，但如今已回升到2成79。最近15場比賽，他打擊率高達3成75，並敲出4支全壘打，OPS達1.300，整體狀態與前段時間相比已有明顯差異。

「目前擊出的安打多半集中在中間方向，擊球感覺相當不錯。接下來的調整重點，在於若能穩定掌握好擊球仰角，相信就能進一步將這些紮實的擊球轉化為長打。」大谷分析自己目前打擊狀況。

羅伯茲則是特別稱讚大谷的打擊內容。他指出，大谷5局那次打席展現了很好的專注力。「那是一個很好的揮擊，他在滿球數情況下掌握變化球，把球打向中外野。那種打席就是他很專注的證明。第2打席的全壘打，我不認為他完全擊中球心，但那仍然是一個足以飛出牆外的擊球。」

至於8局面對左投又敲出中外野安打，羅伯茲同樣認為這是好現象。「他面對左投時能把球打向中外野。這樣的打擊內容就是好兆頭。」羅伯茲說。

道奇打線此戰也用全壘打攻勢破解惠勒。首局弗里曼轟出本季第8號陽春砲，2局下孟西（Max Muncy）補上第13號陽春全壘打，3局大谷再敲第10轟，5局下史密斯（Will Smith）也轟出第6號陽春砲。面對本季前6場先發取得4勝0敗、防禦率1.67的惠勒（Zack Wheeler），道奇單場用4支全壘打成功突破。

道奇先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）前5局投出無安打比賽，直到6局2出局後才破功，最終主投7局僅失1分，成功壓制費城人打線。大谷賽後也提到，道奇近期牛棚穩定讓人安心，尤其自己同樣身兼投手，更能感受到後援投手群的重要性。

「牛棚很穩定，這真的讓人很有信心。」大谷說。