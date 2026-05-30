MLB／史瓦伯第22轟粉碎道奇無安打夢 日本球迷狂讚「真的太強」

洛杉磯道奇今天在主場迎戰費城費城人，包括大谷翔平的本季第10號全壘打在內，4位強打接連轟出陽春砲，擊倒王牌右投惠勒（Zack Wheeler），再搭配年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）7局僅被敲1安0保送9K的壓制力，最終以4比2獲勝。這也是羅布勒斯基本季第7勝，防禦率降至2.87。

羅布勒斯基前5局威風八面投出無安打內容，讓主場球迷一度期待見證偉大紀錄誕生，不過6局上遭到費城強打史瓦伯（Kyle Schwarber）一棒粉碎，也是他主投7局之下費城人打線唯一突破口。

史瓦伯當時面對羅布勒斯基一顆95.4英里（約153.5公里）的低角度四縫線速球一棒炸裂中外野牆外，這是他本季第22轟，依然領先全聯盟。

史瓦伯上季與大谷翔平上演全壘打王競逐戰，擊出破隊史紀錄的56轟，一舉登上國聯全壘打王寶座。本季史瓦伯火力更加兇猛，若按照他目前的開轟節奏推算，有機會挑戰單季63轟的驚人數字。

史瓦伯這發全壘打不只讓羅布勒斯基的無安打夢碎，也讓不少球迷對他的力量感到折服。日本球迷在社群平台紛紛留言驚嘆：「史瓦伯真的太強了」、「5月就22轟太誇張」、「那個擊球聲太可怕」、「不愧是史瓦伯」、「層級完全不同」。