MLB／岡本和真第12轟吹響反攻號角 藍鳥逆轉金鶯奪4連勝

多倫多藍鳥日籍強打岡本和真今天在客場面對巴爾的摩金鶯，擔任第4棒負責守三壘手，7局上他轟出兩分砲，本季第12轟出爐，成為球隊大逆轉的關鍵起點。藍鳥在落後5分情況下展開反撲，最終以6比5逆轉擊敗金鶯，收下4連勝，重新回到5成勝率。

岡本和真這發全壘打擊球初速高達108.3英里（約174.3公里），飛行距離397英尺（約121公尺），仰角32度，讓客場球迷一片譁然。岡本繞壘回到本壘後，與葛雷諾做出鞠躬慶祝動作，隨後也被隊友披上全壘打外套，不過由於球隊當時仍處於落後，他並未露出太多笑容。

這是岡本和真相隔兩場比賽後再度開轟。先前他是在面對邁阿密馬林魚時打出本季第11轟，終結長達19場沒有全壘打的低潮，如今再度敲出長打，也展現逐漸回溫跡象。值得注意的是，他前3場比賽連續遭到觸身球攻擊，外界原本擔心身體狀況受到影響，但這記全壘打也暫時掃除疑慮。這也是他5月以來的第7發全壘打。

岡本和真這一轟也徹底點燃藍鳥反攻氣勢。緊接著麥卡杜（Charles McAdoo）又補上一發兩分砲，將比分追到只差1分。8局上，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再敲出帶有2分打點的二壘安打，一舉幫助藍鳥完成逆轉。

岡本和真目前打擊率2成16，另有12支全壘打、31分打點，OPS為0.722。