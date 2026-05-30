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MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

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MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

聯合新聞網／ 綜合外電報導
村上宗隆在跑壘時因右大腿後側緊繃不適被迫退場，傳出可能需要數周時間才能恢復。 路透社
村上宗隆在跑壘時因右大腿後側緊繃不適被迫退場，傳出可能需要數周時間才能恢復。 路透社

芝加哥白襪今天靠著瓦加斯（Miguel Vargas）10局下半轟出再見全壘打，4比3氣走底特律老虎，不過總教練凡納伯（Will Venable）贏球之餘恐怕也笑不太出來。原因是陣中暫居美聯全壘打和打點雙冠王的村上宗隆在跑壘時疑似拉傷右大腿後側被迫退場，傳出可能需要數周時間才能恢復。

村上宗隆以新秀之姿首年轉戰大聯盟就打出佳績，目前以20轟和41分打點領跑美聯，不過他在今天3局下第2打席擊出二壘方向滾地球，雖然最終出局，但為了避免形成雙殺，他仍全力衝過一壘壘包。然而通過一壘後，他立刻露出痛苦表情，並伸手按住右腿後側，明顯無法繼續比賽。白襪隨後派上代跑，村上則在訓練團隊陪同下返回休息區。

白襪轉播單位的主播看到村上通過一壘後按住右大腿後側，立刻提醒觀眾注意這個動作。擔任球評的前塞揚獎投手史東（Steve Stone）則表示：「他抓著那個位置。每當球員抓住那裡時，你只能希望那只是抽筋。」

就在延長賽戲劇性再見全壘打之後，主帥凡納伯透露了村上宗隆的受傷狀況。「他傷到大腿後側，可能需要數周時間恢復。明天他會接受MRI檢查，以獲得更詳細的資訊。」

村上宗隆日前成為美聯最快達成20轟的打者，前一天他也才登上打點榜首，被視為有機會挑戰重要個人獎項與雙冠王頭銜。

面對這位「菜鳥和製大砲」突然受傷退場，美國球迷也在社群平台湧入大量擔憂留言。有人崩潰寫下：「拜託告訴我這不是真的」、「你在開玩笑吧」、「我願意把我的腿給他，只希望他快點回來」、「我的心碎了」、「這真的太糟了」。

對白襪而言，村上若真的需要缺席數周時間，不只是少了一名長打火力核心，更可能影響球隊整體氣勢。接下來MRI檢查結果將成為關鍵，白襪和球迷都只能等待，希望傷勢不要比初步判斷更加嚴重。

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