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MLB／大谷翔平連6季雙位數全壘打 創日本球員最快700打點紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平連兩戰開轟。 法新社
大谷翔平連兩戰開轟。 法新社

道奇日籍巨星大谷翔平打擊狀態持續升溫，今天在主場迎戰費城費城人之戰以「第1棒、指定打擊」先發出賽，3局下第2打席轟出陽春全壘打，本季第10轟終於出爐，更達成大聯盟生涯700打點里程碑，成為繼鈴木一朗與松井秀喜後，日本球員史上第3人達此里程碑。

大谷此役首打席面對費城人王牌右投惠勒（Zack Wheeler）遭到三振，不過第2打席很快完成反擊。3局下1出局、道奇已取得2比0領先時，大谷鎖定惠勒第2球偏低變化球，將球強勁掃向右外野。這球以弾丸般速度飛越右外野全壘打牆，最後落進費城人牛棚，打球初速99.9英里（約160.8公里）、飛行距離374英尺（約114公尺）、仰角27度。

大谷悠然繞壘回到休息區後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自替他撒上招牌葵花子慶祝。自從帕赫斯（Andy Pages）被排進第2棒後，羅伯斯也接下這項慶祝「大任」，畫面成為道奇近期的有趣場邊花絮。

這一轟也讓大谷完成6年連續單季雙位數全壘打，生涯第8度達成單季至少10轟，超越松井秀喜的7次，成為日本球員大聯盟史上最多。若排除2020年疫情縮水球季只有7轟，大谷在大聯盟9個球季中已有8季達成雙位數全壘打。

更具歷史意義的是，大谷靠這發全壘打讓他大聯盟生涯累積700打點。他在第1070場出賽時完成，超越松井秀喜的1105場與鈴木一朗的2104場，寫下日本球員最快達成700打點紀錄。

大谷自2021年首次單季打破100打點後，已連續多年維持頂級打點產能，過去6季每年都至少95打點。轉戰道奇首年更以130分打點成為日本球員史上首位大聯盟打點王。

值得一提的是，前道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）此役也在本壘後方看台觀戰，當大谷擊球瞬間，他立刻起身並興奮指向球飛行方向，隨後拍手慶祝，見證這發里程碑全壘打。

大谷本季全壘打產量相對慢速，直到球隊第57場比賽才達成第10轟，過去他最快曾在2021年球隊第30場就達到10轟，最慢也在2022年第49場完成。以目前節奏推算，本季大概只能累積28轟左右，對大谷而言仍屬相對保守的數字。

不過進入6月後，大谷向來有升溫傳統。生涯至今，他在6月合計敲出62支全壘打，打擊率3成16，兩項都是個人各月份最佳成績。隨著道奇展開10連戰，面對去年季後賽曾交手的強敵費城人，大谷用這發第10轟替球隊與自己打出重要氣勢。

這發全壘打也讓大谷大聯盟通算全壘打持續逼近300轟大關，目前累積290轟。

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