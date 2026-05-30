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MLB／鄧愷威先發5局7K失3分 退場後本季第4勝被打飛

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威勝投被牛棚搞砸，無緣本季第4勝。 美國聯合通訊社
鄧愷威勝投被牛棚搞砸，無緣本季第4勝。 美國聯合通訊社

休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威，今天在主場迎戰目前國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人隊，先發5局挨了2發全壘打，失3分，也送出7次三振，退場時球隊握有1分領先，但釀酒人隊在8局上將比數扳平，鄧愷威勝投被搞砸，無緣本季第4勝，而釀酒人在延長賽10局上半攻下致勝分，以5：4險勝太空人。

太空人今起和釀酒人隊展開3連戰，鄧愷威先發打頭陣，是他本季第5場先發登板、生涯首度對釀酒人。開賽鄧愷威只用10球解決3名打者，面對葉力奇（Christian Yelich）、圖蘭（Brice Turang）都只用3球、靠橫掃球飆三振，第2局雖投出保送但也無失分。

太空人打線在2局下靠史密斯（Cam Smith）的陽春彈轟下領先，但3局上鄧愷威面對首名打者漢彌頓（David Hamilton）也挨轟，在球數2好1壞領先時，一顆94.1英里（151.4公里）的四縫線速球被擊成左外野方向的陽春砲，釀酒人1：1追平比數。

4局下太空人靠著保送以及對手失誤攻佔一、三壘，史密斯二壘打敲回超前分，接著邁爾斯（Jake Meyers）二壘打、艾倫（Nick Allen）擊出高飛犧牲打再添分數，太空人單局進帳3分，取得4：1領先。

鄧愷威在領先局面續投5局上，先取得2出局後，對葉力奇投出四壞球保送，接著投出84.1英里（135.3公里）的橫掃球，被喬里歐轟成中外野2分全壘打，單場挨2轟，讓釀酒人隊將比數追成1分差，之後鄧愷威雖又投出保送，但守住局面，完成此戰投球任務。

鄧愷威投完5局，在球隊4：3領先時帶著勝投候選人身份退場，但牛棚沒能守住他的勝投。8局上阿布瑞尤（Bryan Abreu）登板，連續投出2次保送，留下1出局一、三壘的人局面交給金恩（Bryan King），但他登板後讓釀酒人靠滾地球打回追平分，鄧愷威勝投飛掉。

雙方打完九局4：4平手進入延長賽突破僵局，釀酒人在10局上靠著推進與高分犧牲打攻下致勝分，下半局穩穩守成，最終就以5：4險勝。

此戰鄧愷威用91球，被敲3支安打包括2發全壘打，投出4次四壞球保送，失3分，飆出7次三振，最快球速達95.8英里（約154.1公里），招牌橫掃球使用比例達35%，製造42%的揮空率，本季防禦率2.57。

2026世足賽倒數

鄧愷威 葉力奇

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