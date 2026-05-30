MLB／鄧愷威對釀酒人先發5局挨2轟送7K 勝投候選退場

休士隊太空人隊今起和國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人隊展開3連戰，台灣投手鄧愷威擔任首戰先發，先發5局挨了2發全壘打，失3分，也送出7次三振，靠著太空人隊在4局下進帳3分，5局打完太空人隊4：3領先，鄧愷威帶著勝投候選人身份退場。

鄧愷威首局面對葉力奇（Christian Yelich）只用3球飆三振，接著讓喬里歐（Jackson Chourio）擊出右外野飛球出局，面對圖蘭（Brice Turang）前2球被打成界外球，第3球用招牌橫掃球再飆1K，單局用10球完成任務。

2局上鄧愷威面對釀酒人第4棒康崔拉斯（William Contreras）再賞1K，接著投出保送，又讓米契爾（Garrett Mitchell）敲出安打，但他再用橫掃球讓倫吉佛（Luis Rengifo）擊出三壘滾地球，三壘跑者在本壘前出局，接著製造飛球抓下第3個出局數化解危機。

太空人打線在2局下靠史密斯（Cam Smith）的陽春彈轟下領先，但3局上鄧愷威面對首名打者漢彌頓（David Hamilton），先取得球數2好1壞，下一顆94.1英里（151.4公里）的四縫線速球被逮中，形成左外野方向的陽春砲，釀酒人1：1追平比數。這是鄧愷威本季先發首度挨轟，終結近期連續13局無失分。

4局下太空人又有攻勢，靠保送上壘後，沃克（Christian Walker）擊出三壘滾地球，釀酒人雙殺不成還發生失誤，讓太空人攻佔一、三壘，史密斯二壘打敲回超前分，接著邁爾斯（Jake Meyers）二壘打、艾倫（Nick Allen）高飛犧牲打都有分數進帳，太空人隊取得4：1領先。

鄧愷威獲得隊友的火力支援，然而投到5局上先取得2出局後，保送葉力奇，再被喬里歐轟出中外野2分全壘打，讓釀酒人隊將比數追成1分差，接著雖又投出保送，但成功化解局面，也結束此戰投球任務。

此戰鄧愷威主投5局用91球，被敲3支安打有2發全壘打，也投出4次四壞球保送，失3分，飆出7次三振，退場時太空人4：3領先時。