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MLB／打擊進步有限不說失望 羅伯茲談金慧成下放3A用意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金慧成下放3A。 路透社
金慧成下放3A。 路透社

道奇隊今天陣容異動，將韓籍選手金慧成下放3A，總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，金慧成近期的打擊動作跑掉，缺乏下半身的運用，因此希望讓他在3A固定出賽調整。被問到是否對金慧成的打擊進步有限失望？羅伯茲回應：「我不會說是失望」。

道奇今天將外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）放進傷兵名單，簽回4天前剛DFA的艾斯皮諾（Santiago Espinal），升上瓦德（Ryan Ward），都是可內可外的工具人，將金慧成下放3A，投手史奈爾（Blake Snell）移到60天傷兵名單。

金慧成本季以2成59打擊率敲出30支安打，5月以後的打擊率下滑到2成26，羅伯茲指出，這項異動是希望幫助他重回軌道，讓他在3A獲得固定出賽機會。

羅伯茲表示，「他的揮棒動作有點跑掉了，有點失去下半身的運用。」他認為金慧成因為這樣揮空變多，因此也變得比較猶豫，「所以我認為讓他到可以每天出賽的環境，壓力小一點，應該可以幫助他回到應有表現。」

媒體進一步問到，考慮到金慧成的守備、速度能帶來的幫助，他未能在進攻上有較多進步，是否對此感到失望？羅伯茲回應：「我不會說是失望，我也跟他聊過這件事，我認為他若能善用短打，會讓自己更有破壞力，不幸的是目前並未看到，但我還是認為若有較多出賽機會，就能看到他展現自己的能力，有他在陣容中，也會為隊形帶來不同活力。」

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