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MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟！

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MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟！

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
費爾柴德。 聯合報系資料照
費爾柴德。 聯合報系資料照

克里夫蘭守護者隊今天將外野手史蒂文關（Steven Kwan）放進喪假／家庭緊急醫療名單（Bereavement/Family Medical Emergency List），並將今年台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）從3A拉上大聯盟遞補，是他本季首度升上大聯盟。

費爾柴德今年與守護者隊簽下小聯盟合約，季前也披上中華隊戰袍參與世界棒球經典賽（WBC），4場出賽敲出2發全壘打，讓台灣球迷記住這名混血好手，返美後仍獲得來自寶島球迷的熱情支持。

費爾柴德開季從3A出發，出賽40場，142打數敲出41支安打，有5轟，打下15分打點，打擊三圍0.289／0.417／0.479（打擊率／上壘率／長打率）。

費爾柴德生涯在大聯盟累積出賽277場，外野三個位置都能勝任的優勢，能在升上大聯盟之後替球隊增加可零活動調度的空間，也能強化球隊面對左投時的打線深度。

依據大聯盟規定，球員被放進喪假／家庭緊急醫療名單的時間為3至7天，在史蒂文關缺陣期間，守護者隊選擇拉上費爾柴德，並且將左後腿拉傷的內野手艾里亞斯（Gabriel Arias）從10天傷兵名單轉至60天傷兵名單，替費爾柴德騰出40人名單空間。  

有趣的是，費爾柴德和目前守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）也有淵源，費仔2021年在亞利桑那響尾蛇隊迎接大聯盟初登場時，就是取代沃特代跑上場，5年後兩人從隊友變成教頭和選手的關係，費爾柴德直呼「兜了一圈又回到原點」。

費爾柴德透露，去年季後自己還未決定下一個落腳處時，沃特就打電話給他，告訴他球隊有意網羅，「那通電話對我的決定影響非常大，從我來到這裡的第一天起，就一直感受到大家的歡迎與接納。」

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