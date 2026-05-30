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MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟！

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費爾柴德升上大聯盟 獲得3到7天表現機會

中央社／ 洛杉磯29日專電
台美混血棒球好手費爾柴德（Stuart Fairchild）。中央社
台美混血棒球好手費爾柴德（Stuart Fairchild）。中央社

美國職棒守護者隊今天宣布，台裔外野手費爾柴德升上大聯盟。他因為史蒂芬關缺陣，獲得3天到7天的表現機會。

克里夫蘭守護者隊今天陣容異動，把外野手史帝芬關（Steven Kwan）列入喪假/家庭醫療緊急名單（bereavement/family medical emergency list），從小聯盟3A升上費爾柴德（Stuart Fairchild）。

大聯盟規定，球員為了家庭因素缺陣，允許告假時間為3天到7天。費爾柴德本季首次升上大聯盟，必須把握短暫的表現機會。守護者今天起在主場與波士頓紅襪3連戰，6月2日起客場對戰紐約洋基3場。

費爾柴德今年30歲，以小聯盟合約加入守護者，今年春訓以非40人名單的身分，受邀參加大聯盟春訓，也代表台灣在世界棒球經典賽（WBC）上場，對韓國一戰敲出逆轉全壘打。

費爾柴德大聯盟生涯從2021年開始，近5年之間輾轉效力過響尾蛇、水手、巨人、紅人及勇士，去年在勇士隊出賽28場。

費爾柴德這次升上大聯盟，扮演外野替補角色，他外野3個位置都有經驗。同時他是右打者，守護者陣容中，左打與左右開弓的打者較多，純右打只有3人，他能在面對左投手時成為球隊的可用之兵。

費爾柴德開季從小聯盟出發，等了65天終於升上大聯盟，必須把握短暫的表現機會。他今年在3A出賽40場，維持火熱的打擊手感、敲出8支全壘打。

大聯盟官網報導這則消息時，提到費爾柴德與守護者現任總教練福克特（Stephen Vogt）過去曾是隊友的淵源。

費爾柴德2021年效力亞利桑那響尾蛇時，7月6日以代跑身分上場，完成個人大聯盟初次上場紀錄，當時他代跑的對象就是福克特。

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費爾柴德 大聯盟 波士頓 守護者

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