MLB／村上宗隆20轟領跑美聯卻無緣打者榜前10 美球迷傻眼：太離譜了

MLB官網公布最新打者「Power Rankings」排行榜，響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）登上榜首，OPS高居大聯盟榜首的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）排名第2。不過最引發討論的焦點，卻是目前以20支全壘打和41分打點領跑美聯的白襪日籍重砲村上宗隆竟然沒有進入前10名，讓不少美國球迷直呼難以理解。

MLB官網定期公布打者戰力排行榜，由官網專家投票選出前10名，除了整體成績之外，近期狀態起伏也會列入評估。前一次排名第1的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）因近期表現下滑，這次從第1名大幅掉到第7名。

然而，正與艾瓦瑞茲、賈吉等人激烈競爭全壘打王的村上宗隆，雖然有獲得部分票數，卻未能擠進前10名，成為這份榜單最大爭議。

村上宗隆本季從日職轉戰大聯盟後絲毫沒有過渡期，將過往的驚人火力全數展現，3、4月合計敲出12支全壘打，進入5月後仍維持高產量。日前對雙城之戰，他不僅成為美聯最快達成20轟的打者，也寫下多項紀錄。

根據統計顯示，村上宗隆在進入6月前就敲出20支全壘打，成為大聯盟史上新秀第一人；開季55場就達成20轟，也讓他成為白襪隊史第3位完成此壯舉的球員。以新人身分打出如此驚人火力，村上宗隆不只在日本受到高度關注，在美國球迷之間的人氣與討論度也快速升溫。

也因此，這次MLB官網打者排行榜沒有村上宗隆的名字，立刻引發大批球迷不滿。許多人在社群平台留言質疑：「村上宗隆在哪裡？」、「村上竟然沒有進榜，認真的嗎？」、「Mune呢？」

也有人直言：「這份榜單沒有村上根本荒謬，另外艾瓦瑞茲應該是第1。」甚至還有球迷批評：「這完全是故意惹人生氣的排名吧。」、「這排行榜太糟了，村上到底在哪？」

從去年休賽季投入競標市長卻因三振率與擊球確實度慘遭質疑，無法拿到優渥合約，到如今成為大聯盟最具話題性的重砲之一，村上宗隆已經用表現逐步推翻外界看衰的眼光，持續撰寫屬於自己的歷史地位。