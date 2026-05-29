MLB／村上宗隆20轟41打點登美聯雙冠 白襪兩年短約投資賺翻了

白襪日籍重砲村上宗隆持續用球棒改寫外界評價。截至台灣時間29日為止，他已經轟出20發全壘打外帶41分打點，並列美國聯盟全壘打與打點雙冠王。

去年休賽季進入自由市場時，村上意外未能獲得預期中的超大型合約，最後以2年3400萬美元（約新台幣10.7億）的價碼加盟戰績後段班的白襪，如今開季短短不到2個月，這筆當初被視為低於預估行情的投資，已經展現驚人的回報。

村上宗隆過去在日本職棒曾連兩年獲得MVP，創下單季56轟日職亞洲球員紀錄，更成為史上最年輕三冠王，去年決定挑戰大聯盟時，也一度被看好能獲得高額合約。

當時多家美國媒體預測，村上宗隆有機會拿下總值超過1億美元（約新台幣157億元）的合約。然而，由於外界對他的三振率、擊球確實度以及能否適應大聯盟投手仍存在疑慮，市場反應最終不如預期，只能以兩年短約加入白襪。

沒想到村上宗隆轉戰大聯盟毫無過渡期，初期就展現長打火力，曾在登上大聯盟後連3場開轟，雖然一度陷入短暫低潮，但4月中旬又打出連4場全壘打的恐怖火力。光是3、4月，他就累積12轟，進入5月後依舊維持高產量，日前面對雙城更壓過「法官」賈吉（Aaron Judge），成為美聯最快達成20轟的重砲手。

更驚人的是，村上宗隆在6月到來前就敲出20支全壘打，寫下大聯盟新人史上首次出現的紀錄；開季55場就達成20轟，也讓村上成為白襪隊史第3位完成這項壯舉的球員。

根據美國數據網站「FanGraphs」統計，村上在55場出賽中繳出打擊率2成40、20轟、40分打點、OPS0.936的成績，WAR已達2.0。由於自由市場行情一般被認為1WAR價值至少800萬美元以上，因此FanGraphs估算，村上目前已經打出約1630萬美元的價值。

而根據薪資網站「Cot's Baseball Contracts」資料，村上本季年薪約為1600萬美元（約新台幣25.5億元）。換句話說，球季才打完約3成，村上的場上貢獻價值已經超過本季年薪，白襪幾乎已提前收回今年投資成本。

村上宗隆目前全壘打與太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列，41分打點則和光芒隊的阿蘭達（Jonathan Aranda）相同，領跑美聯雙冠。

從休賽季被質疑身價、被認為合約低於預期，到如今用全壘打與打點榜領先姿態回應外界，村上正用自己的打擊表現，親手推翻開季前所有低估。