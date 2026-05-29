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MLB／24歲前夕再創神級ERA比肩上古神獸！海盜王牌史肯斯冷回：很酷

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯在24歲生日前夕，全場狂飆10次三振、僅失1分自責分，最終海盜仍以2：7不敵小熊。 路透。
史肯斯在24歲生日前夕，全場狂飆10次三振、僅失1分自責分，最終海盜仍以2：7不敵小熊。 路透。

海盜王牌投手史肯斯Paul Skenes）前兩戰先發合計失掉9分，表現明顯不如過往水準。不過在24歲生日前夕，他今日面對小熊成功找回壓制力，全場狂飆10次三振、僅失1分自責分，雖然最終海盜仍以2：7落敗，但史肯斯本季防禦率也下降至2.89。

史肯斯此役主投5.1局，被敲4安、失3分，其中只有1分為自責分，另外投出3次保送與10次三振，完成生涯第3次「連兩場至少連續6次三振」的紀錄，差1K就追平生涯單場最多三振紀錄。

根據《MLB.com》記者藍斯（Sarah Langs）統計，自1961年擴編時代以來，僅有勇士強投史特萊德（Spencer Strider，4次）與史肯斯能在生涯前67場內，多次達成單場連續6K以上紀錄。

不僅如此，史肯斯生涯至今超過300局投球，防禦率仍維持在驚人的2.12，成為大聯盟史上24歲前至少300局投球中，第4低防禦率紀錄，榜單上其他投手幾乎都來自1910年代，甚至還包括傳奇二刀流球星貝比魯斯（Babe Ruth）。

對此，史肯斯則相當冷靜回應，「這很酷，但還有很多比賽要打。」

有趣的是，史肯斯本季白天、晚上出賽成績差異極大，此戰賽前，他在白天比賽防禦率高達6.57，但夜間賽事僅有0.51，而這場比賽在晚間6點42分開打，似乎也再次印證這項驚人反差。

4局上，史肯斯投出保送，且2出局後被哈普（Ian Happ）與鈴木誠也的幸運落點安打攻下第1分。6局上投出保送後，三壘手卡里漢（Tyler Callihan）與游擊手崔歐洛（Jared Triolo）接連發生傳球失誤，讓小熊再添2分，而這2分都不算在史金斯自責分內。

隨後，史肯斯被換下場，蒙哥馬利（Mason Montgomer）接手後再送回壘上跑者，記為史肯斯的失分。

「開局確實很好，但比賽中間還是有一些起伏，有時候感覺好、有時候又差一點。不過大部分時間，我還是有找到辦法解決打者。」史肯斯賽後坦言，自己今天並非完全在最佳狀態。

史肯斯進一步表示，「有幾球真的投得太偏離好球帶，那也讓我的用球數增加不少。」

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海盜 史肯斯 Paul Skenes

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