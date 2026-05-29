MLB／向拉米瑞茲看齊！棒打中華隊的狀元郎巴札納揭成功關鍵

今年世界棒球經典賽，從張奕手中敲出陽春砲的守護者澳洲新秀巴札納（Travis Bazzana），本季逐漸打出狀元身價，不僅成為新人王熱門人選之一，近期更因火燙表現被拉上開路先鋒位置。談到自己成功的關鍵時，巴札納則認為，一切都來自於對棒球最純粹的熱愛。

「我覺得真正讓我走上正確棒球道路的原因，就是我真的很喜歡打棒球。」巴札納表示。

巴札納進一步說道，「每次站上球場，我都帶著熱情在比賽，也一直想辦法去影響比賽。」

現年23歲的巴札納本季至今繳出3成02打擊率、4成07上壘率與4成58長打率，另外還累積3轟、6支二壘安打與7次盜壘，展現相當全面的進攻能力。

除了打擊之外，巴札納也特別強調自己希望透過速度影響比賽，「如果我能上壘，再利用我的腳程去影響比賽，那對球隊就非常重要。」

「我只是努力珍惜每一次打席，不想浪費任何一天。我覺得拉米瑞茲（Jose Ramirez）最厲害的一點，就是他每天都全力以赴，所以我也想盡可能模仿他的態度。」

拉米瑞茲長年被視為守護者隊史最偉大的球員之一，而如今巴札納也被認為擁有極高天花板，甚至有機會在未來成長為球隊下一位核心球星。