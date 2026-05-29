MLB／沒人看過這種球員！名投盛讚大谷翔平強到「令人屏息」

大谷翔平昨日在主場以「二刀流」身分出擊，「打者大谷」首打席開轟棒打前輩菅野智之，「投手大谷」則繳出6局失1分、7K的優質先發奪勝，沒被敲安打。對此，前大聯盟名投席林（Curt Schilling）談到大谷時，更直言「根本沒有人看過這樣的球員。」

《ESPN》記者布洛克（Sam Block）先是拋出「大谷已是史上最偉大球員」的說法，席林則社群平台上回應這項話題，「不管活著還是已經過世的人，從來沒有人看過像他這樣的球員。」

不過席林也強調，他不認為這能簡單直接比較。

「我不知道這是否代表他打擊比邦茲（Barry Bonds）更強，或守備比梅斯（Willie Mays）更好，或者打擊能力超越威廉斯（Ted Williams）。」

席林讚歎道，「但他擁有的是他們都沒有的特質，我現在甚至不知道該怎麼形容。光是想到他在比賽兩個面向都能強成這樣，就已經令人屏息。」

席林的發言也迅速引發討論，因為他並非單純將大谷與歷史名將做排名比較，而是強調，大谷真正特別之處，在於他同時把「頂級打者」與「王牌投手」兩種幾乎不可能並存的能力結合在同一人身上。

現年31歲的大谷，本季持續幫助道奇挑戰世界大賽3連霸，而隨著他不斷刷新外界對棒球員的認知，關於他歷史定位的討論，也持續升溫。