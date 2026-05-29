快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／晚場出賽防禦率不到1 海盜王牌史肯斯5.1局飆10K仍吞敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，飆10次三振，但吞下敗投。 美國聯合通訊社
史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，飆10次三振，但吞下敗投。 美國聯合通訊社

海盜隊王牌投手史肯斯Paul Skenes）歷經前兩戰先發大失分後，今天在主場出戰小熊隊，先發5.1局飆10次三振仍贏不了，失3分（1分自責分），最終海盜以2：7落敗，在國聯中區排名墊底。

史肯斯本季白天、晚上出賽成績判若兩人，此戰賽前，他在白天登板的6場出賽的防禦率達6.57，另5場晚場賽事則繳出0.51的超強壓制力。而今天出戰小熊，比賽在匹茲堡當地時間晚間6點42分開打。

根據大聯盟官網報導指出，史肯斯直到賽前45分鐘才走向牛棚準備，開打前30分鐘還使用美式足球熱身，在登板前5分鐘才回到休息室。

史肯斯開賽後就面對小熊前8名打者送出7次三振，直到3局上2出局後對史旺森（Dansby Swanson）投出保送，接著雖被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出游擊方向飛球形成安打，但阿姆斯壯試圖衝二壘出局，結束小熊進攻。

4局上史肯斯再投出保送，且2出局後被哈普（Ian Happ）、鈴木誠也連敲2安失1分，第5局又是連飆3K，但投到6局上投出保送後，隊友還發生守備失誤，一、二有人時被哈普再敲安失分，接著被換下場，蒙哥馬利（Mason Montgomer）接手後再送回壘上跑者，記為史肯斯的失分。

史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，飆10次三振，但吞下敗投，本季出賽12場拿下6勝5敗，防禦率2.89，晚場出賽的防禦率在賽後則是小升至0.66。

在史肯斯退場後，海盜雖在6局下追回2分，但牛棚持續出狀況。8局上小熊在2出局後先有哈普轟2分砲追加分數，鈴木誠也安打後，下兩棒都獲得保送，三壘上的鈴木誠也還靠捕逸回到本壘得分，第9局也有分數進帳，收下比賽勝利。  

2026世足賽要來了

史肯斯 海盜 MLB Paul Skenes

延伸閱讀

MLB／大谷對決菅野智之敲本季第9轟 先發6局無安打技壓前輩奪第5勝

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

韓職／王彥程首度投不滿5局 對NC恐龍先發2局失4分退場

中職／魔鷹雙響砲灌5打點 台鋼賞兄弟近7年最慘7連敗

相關新聞

MLB／鄧愷威30日強碰國中老大釀酒人 挑戰第4勝、先發3連勝

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威下一場先發出爐，將於明天早上8點10分強碰國聯中區龍頭釀酒人隊，鄧愷威將挑戰本季第4勝、先發3連勝。

MLB／晚場出賽防禦率不到1 海盜王牌史肯斯5.1局飆10K仍吞敗

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）歷經前兩戰先發大失分後，今天在主場出戰小熊隊，先發5.1局飆10次三振仍贏不了，失3分（1分自責分），最終海盜以2：7落敗，在國聯中區排名墊底。

MLB／釀酒人艾許比又贏了 只投35局9連勝繼續當勝投王

釀酒人隊今天8局下逆轉戰局，以2：1擊敗紅雀隊，完成主場3連戰橫掃，國聯中區排名第1愈來愈穩，牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）後援兩局未失分，奪下本季第9勝，且是開季9連勝，繼續保持大聯盟勝投王地位。

MLB／桑契斯連44.2局未失分破隊史 大谷局數不夠未能取代防禦率王

費城人隊今天以3：0擊敗教士隊，完成客場3連戰橫掃，王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）先發7局奪下本季第6勝，最近連續44.2局未失分寫下隊史最長紀錄，本季防禦率1.47暫居大聯盟防禦率王，道奇隊巨星大谷翔平因投球局數不夠未能進榜。

MLB／近3戰5轟、連兩戰雙響 艾瓦瑞茲20轟追平村上並列王者

太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）大爆發，今天對遊騎兵隊之戰又出現雙響砲，生涯首次連續兩天單場兩轟，不但幫助太空人4：3獲勝，本季20轟也追平白襪隊村上宗隆，並列美聯全壘打王。

MLB／大谷對決菅野智之敲本季第9轟 先發6局無安打技壓前輩奪第5勝

道奇隊今天在主場迎戰洛磯隊，上演日本投手對決，大谷翔平從菅野智之手中敲1轟，還登板繳出先發6局失1分的表現，沒有被敲出安打，道奇隊全場也只讓對手擊出1支安打，終場以4：1擊敗洛磯隊，收下5連勝，在國聯西區續居首位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。