MLB／鄧愷威30日強碰國中老大釀酒人 挑戰第4勝、先發3連勝

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威下一場先發出爐，將於明天早上8點10分強碰國聯中區龍頭釀酒人隊，鄧愷威將挑戰本季第4勝、先發3連勝。

鄧愷威今年從牛棚出發表現穩健，扮演球隊的投手「工具人」，在球隊有需求的情況下轉任先發依然投出亮眼成績，近兩場先發合計11局僅被敲4安打、無失分，都奪得勝投，下一場將在休5天後再上戰場。

太空人明天起與釀酒人展開3連戰，由鄧愷威打頭陣，第二戰交付蘭伯特（Peter Lambert），第三場則是日籍投手今井達也先發，將碰上釀酒人火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。

釀酒人目前以33勝20敗、勝率0.623居國聯中區龍頭，明天將由今年剛在大聯盟初登板的25歲菜鳥右投克羅（Coleman Crow）先發，目前累積2場先發，分別在4月17日面對馬林魚隊5.1局失2分、5月15日對雙城隊5局失2分，都以無關勝敗收場。