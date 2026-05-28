MLB／釀酒人艾許比又贏了 只投35局9連勝繼續當勝投王

釀酒人隊今天8局下逆轉戰局，以2：1擊敗紅雀隊，完成主場3連戰橫掃，國聯中區排名第1愈來愈穩，牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）後援兩局未失分，奪下本季第9勝，且是開季9連勝，繼續保持大聯盟勝投王地位。

釀酒人前7局未得分，以0：1落後，8局下攻下兩分逆轉情勢，艾許比7局上登板，後援兩局只被揮出1支安打、未失分，成為大聯盟首位9勝投手，準備迎接生涯5年首次單季二位數勝場。

艾許比本季出賽25場（1場先發），戰績9勝1中繼、防禦率2.06，合計只投35局就拿到9場勝投，相較守護者隊先發投手畢比（Tanner Bibee）出賽12場投出7連敗，成為大聯盟最多敗投手，艾許比拿到9場後援勝真的很誇張。

大聯盟目前共有35名投手拿到5勝以上，其中33人專職先發，艾許比以後援身分暫居大聯盟勝投王，恐怕讓很多球迷想像不到；守護者隊威廉斯（Gavin Williams）目前8勝3敗、3.07，暫居美聯勝投王，也是大聯盟先發投手最多勝。