MLB／桑契斯連44.2局未失分破隊史 大谷局數不夠未能取代防禦率王

費城人隊今天以3：0擊敗教士隊，完成客場3連戰橫掃，王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）先發7局奪下本季第6勝，最近連續44.2局未失分寫下隊史最長紀錄，本季防禦率1.47暫居大聯盟防禦率王，道奇隊巨星大谷翔平因投球局數不夠未能進榜。

桑契斯用100球完成7局任務，被揮出6支安打，投出9次三振，一路封鎖教士打線，目前勝場數、防禦率、奪三振95次都是費城人最佳紀錄，連44.2局讓對手掛零，更是超越1911年亞歷山大（Grover Alexander）連41局，寫下隊史新高。

費城人賽後在客隊休息室為桑契斯舉杯慶祝，他說：「這太不可思議了，能和優秀團隊一起分享這種成就，真的非常特別。」

費城人明星游擊手透納（Trea Turner）連續兩天轟出全壘打，他表示，桑契斯一直很出色，能夠保持穩定表現，名字自然會和傳奇球星並駕齊驅，費城人是歷史悠久的球隊，能在這裡取得如此成就非常特別，這是桑契斯應得的榮譽。

大谷今天對洛磯隊先發6局失1分，奪下本季第5勝，但總投球局數55局離上榜規定差了1局（道奇出賽56場），暫時無法進入投手排行榜，否則防禦率0.82將是大聯盟最低。