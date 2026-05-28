MLB／近3戰5轟、連兩戰雙響 艾瓦瑞茲20轟追平村上並列王者

太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）大爆發，今天對遊騎兵隊之戰又出現雙響砲，生涯首次連續兩天單場兩轟，不但幫助太空人4：3獲勝，本季20轟也追平白襪隊村上宗隆，並列美聯全壘打王。

兩隊4連戰第3戰，艾瓦瑞茲、遊騎兵開路先鋒彼德森（Joc Pederson）都是4打數3安打，也都轟出雙響砲、攻下兩分打點，艾瓦瑞茲4局上先轟狄葛隆（Jacob deGrom），8局上再轟亞歷山大（Tyler Alexander），成為美聯本季第2位20轟打者。

艾瓦瑞茲的砲火讓遊騎兵投手群傷透腦筋，不但連續3場比賽開轟，而且昨天、今天都是雙響砲，一共攻下8分打點，他在太空人本季第57場比賽達到20轟，也寫下隊史最快紀錄。

村上今天對雙城隊之戰4打數2安打，7局下轟出陽春砲，也連續3戰開轟，還上演生涯首次盜壘成功，白襪以15：2大勝。

村上在白襪第55場比賽就達20支全壘打，改寫隊史和個人美日職棒生涯最快紀錄，也加入1994年湯瑪斯（Frank Thomas） 、2006年托米（Jim Thome）的行列，成為白襪第3位6月前達到20轟的球員，他說：「每天都按照同樣的流程進行訓練，做好充分準備，很高興看到這些努力得到回報。」

費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）目前21轟在大聯盟領先，村上、艾瓦瑞茲並列第2，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）17轟在美聯並列第3。